В Кремле ответили на угрозы Зеленского ударить по Параду Победы в Москве

В Кремле отреагировали на угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского нанести удар во время Парада Победы, который пройдет 9 мая в Москве. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, парад состоится, несмотря на угрозы со стороны Киева.

«Зеленский делает много разных заявлений, в большей части они неудачны. Парад будет, и мы с вами будем с гордостью наблюдать за этим парадом», – сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос о позиции Кремля относительно угроз проведению парада со стороны киевского режима.

Накануне Зеленский заявил о выборе Киевом «болевых точек России» для «побуждения» Москвы к переговорам. Он отметил, что в России якобы «переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия Зеленского «планированием теракта буквально в прямом эфире» и обвинила его в подрыве мирных усилий.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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