Глава киевского режима Владимир Зеленский со своей «экстремистской сворой» подрывают мирные инициативы, планируя теракты «буквально в прямом эфире». Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Зеленского о выборе «болевых точек России» для побуждения Москвы к переговорам.

«О каких «перемириях» со стороны киевского режима можно говорить, когда Банковая буквально в прямом эфире планирует теракты! Это очередное доказательство того, что именно Зеленский со своей экстремистской сворой подрывают мирные усилия. Так еще и кичатся этим. Собственно, как и поступают классические террористы», – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Накануне Зеленский заявил, что Москва должна переживать о продолжающихся боевых действиях и пойти на полное прекращение огня. «Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают», – сказал он в вечернем обращении.

Секретарь оборонного комитета Верховной рады Роман Костенко в свою очередь заявил, что у Киева «есть возможность» ударить по Красной площади во время парада Победы. По его словам, Украина якобы располагает необходимым для этого «дальнобойным оружием». До этого он подтвердил, что теракт против генерала Генштаба РФ Ярослава Москалика был организован украинскими спецслужбами.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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