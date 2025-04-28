Захарова назвала киевский режим «террористической ячейкой»

Киевский режим является настоящей террористической ячейкой. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Официальный представитель МИД России обратила внимание на слова секретаря комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Романа Костенко, который заявил, что «убийство российского генерал-лейтенанта Москалика было организовано украинскими спецслужбами».

«Киевский режим стал настоящей террористской ячейкой с международной подпиткой оружием и деньгами», – констатировала Захарова.

Накануне Следственный комитет России сообщил о задержании Игната Кузина по подозрению в совершении теракта, в результате которого 25 апреля погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Фигурант признался, что был завербован украинскими спецслужбами, полностью признал вину и сообщил, что ему обещали 18 тысяч долларов США за убийство.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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