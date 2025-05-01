«Трамп доломал киевский режим»: Медведев заявил о расплате Украины за американское оружие

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал подписание ресурсной сделки США и Украиной. Американский президент Дональд Трамп «доломал» Киев заключить соглашение по ископаемым, вынуждая тем самым расплачиваться за американскую военную помощь природными ресурсами, полагает политик.

«Трамп доломал киевский режим расплачиваться за американскую помощь полезными ископаемыми. Теперь за военные поставки придется платить национальными богатствами исчезающей страны», – написал Медведев в своем телеграм-канале.

Зампредседателя Совбеза РФ также отметил, что Сенат США, ведомый республиканцами, готовится ввести против России очередные «сокрушительные санкции».

«Посмотрим на ответ новой администрации. Рейтинги Трампа ушли вниз, «глубинное государство» оказывает ему ожесточенное сопротивление», – подчеркнул Медведев.

Политик поздравил россиян с Первомаем, отметив, что «май начинается бурно» и «отнюдь не мирно».

Ранее Минфин США сообщил о подписании сделки с Украиной по добыче полезных ископаемых. В ведомстве назвали документ соглашением о создании американо-украинского инвестиционного фонда по восстановлению Украины, в который будут направляться средства от всех будущих разработок украинских месторождений. Там отметили, что экономическое партнерство двух стран для «совместной работы и совместных инвестиций» сможет «ускорить экономическое восстановление Украины». Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что сделка сигнализирует России приверженность Вашингтона мирному процессу.

Агентство Bloomberg отметило, что соглашение даст США привилегированный доступ к проектам, связанным с углеводородами и редкоземельными минералами на Украине.

В то же время, как пишет The New York Times, соглашение по ресурсам не включает гарантии будущей помощи США в области безопасности, на чем настаивал Киев. По оценке издания, сделка не будет иметь большого значения, если военный конфликт между Украиной и Россией будет продолжаться.

Как отмечают украинские СМИ, у США, согласно подписанной сделке по ресурсам, нет никаких обязательств по поставке Киеву вооружений. Если Вашингтон решит оказать военную помощь Украине, то ее стоимость будет зачтена в качестве вклада в вышеуказанный американо-украинский инвестиционный фонд, пишет «Страна.ua».

Трамп, комментируя подписание соглашения, заявил, что рассчитывает получить от ресурсной сделки гораздо больше, чем 350 млрд долларов, потраченных предыдущей американской администрацией на поддержу Украины. Американский лидер убежден, что присутствие США на Украине помешает продвижению России в регионе.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк, в свою очередь, заявил, что подписанный 30 апреля вариант соглашения об украинских недрах хуже, чем тот, что предлагали Владимиру Зеленскому в феврале. В нынешней версии соглашения он не увидел «трагедии», но и большой победы здесь, по его словам, не наблюдается.

Подписание первого варианта ресурсной сделки между США и Украиной сорвалось в феврале из-за конфликта между Трампом и Зеленским в Белом доме. Напомним, встреча президента США и главы киевского режима в Овальном кабинете, проходившая 28 февраля в присутствии журналистов, переросла в перепалку и завершилась досрочно. Зеленский в ходе беседы перебивал Трампа и пытался с ним спорить в вопросах урегулирования украинского конфликта, что вызывало жесткую реакцию со стороны президента США. Трамп упрекнул Зеленского в неуважении к США. В марте переговоры по соглашению возобновились, но Вашингтон ужесточил условия для Украины, указывали СМИ. В апреле Вашингтон и Киев подписали меморандум о намерении заключить сделку по недрам.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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