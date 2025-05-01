МИД России отреагировал на удар ВСУ беспилотниками по рынку в городе Алешки Херсонской области, в результате которого, по уточненным данным, погибли семь человек и 11 были ранены. Во внешнеполитическом ведомстве назвали атаку украинских боевиков утром 1 мая очередным кровавым военным преступлением против мирного российского населения. Там также заявили, что Россия не допустит восстановления Украины в границах 1991 года.

«Очевидно, что атака была преднамеренно осуществлена в праздничный день, когда жители города направились за покупками, чтобы максимизировать количество жертв и пострадавших среди мирных граждан. Это злодеяние вновь вскрыло террористическое нутро киевского режима, нацеленность нынешних украинских правителей исключительно на эскалацию вооруженного противостояния, срыв любых попыток мирного урегулирования. Снова выявилась и полная недоговороспособность необандеровской клики», – говорится в заявлении МИД РФ.

Вместе с тем, на Смоленской площади отметили, что сегодняшняя атака также на совести «западных спонсоров», снабжающих киевский режим вооружениями и финансами.

«Совершенно очевидно, что за тщетными и беспочвенными притязаниями киевского режима и поддерживающих его на Западе сил на так называемое восстановление Украины в границах 1991 года стоит людоедский инстинкт истребления всего русского. Разумеется, Россия никогда не допустит реализации подобного сценария», – добавили в ведомстве.

В российском МИД подчеркнули, что «все виновные и причастные к нынешней варварской акции Киева будут установлены и понесут неотвратимое наказание по закону».

На Смоленской площади призвали «всю здравомыслящую часть международного сообщества и профильные многосторонние организации решительно осудить этот омерзительный теракт».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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