Целью предложенного Москвой перемирия ко Дню Победы является проверка готовности Киева к поиску путей достижения устойчивого мира. Россия будет ждать от Украины недвусмысленных заявлений и действий по деэскалации конфликта в праздничные дни. Такое заявление сделал пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков.

«Целью предложенного Россией пасхального перемирия, а также нынешней инициативы по объявлению перемирия на праздничные дни 8, 9, 10 мая, является проверкой готовности Киева к поиску путей для долгосрочного и устойчивого мира между Россией и Украиной», – объяснил пресс-секретарь президента РФ, чьи слова приводит радиостанция «Маяк».

По его словам, российские власти будут ждать от Киева «недвусмысленных, а окончательных заявлений, а главное действий, направленных на деэскалацию конфликта в праздничные дни».

При этом неготовность киевского режима прямо отметить на предложение Москвы ясно свидетельствует о его неонацистской идеологии, констатировал Песков. «И победа над гитлеровской Германией праздником для них, судя по всему, не является», – заключил он.

Ранее сегодня Владимир Зеленский отверг инициативу президента России Владимира Путина о трехдневном перемирии с 8 по 10 мая, назвав ее «театральной постановкой». Он продолжил настаивать на 30-дневном прекращении огня. При этом Зеленский заявил, что не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые приедут в Москву на Парад Победы, и призвал их не посещать российскую столицу 9 мая.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова со своей стороны заявила, что высказывания Зеленского представляют собой «классическую угрозу террориста международного масштаба». По ее словам, глава киевского режима «угрожает физической небезопасностью» не только иностранным лидерам, которые планируют посетить Парад Победы в Москве, ни и ветеранам», которые 9 мая придут на парады и торжественные мероприятия.

Захарова отметила, что после каждого теракта на территории России силовые структуры и лично Зеленский «бахвалятся, что это их рук дело, что так будет и дальше». Поэтому слова главы киевского режима, что он «не гарантирует безопасность на 9 Мая на территории России», так как это не его зона ответственности, является, прямой угрозой, указала она. Заявления Зеленского в «очередной раз доказывает неонацистскую сущность киевского режима, ставшего террористической ячейкой», – подытожила представитель МИД РФ.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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