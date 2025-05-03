Глава киевского режима Владимир Зеленский отклонил предложение президента России Владимира Путина о трехдневном перемирии с 8 по 10 мая и настаивает на 30-дневном прекращении огня. Также он заявил, что не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые приедут в Москву на Парад Победы, и призвал их не посещать российскую столицу 9 мая, пишет «Страна.ua».

Зеленский назвал инициативу Москвы о перемирии на 9 мая «театральной постановкой», направленной на «создание видимости выхода РФ из изоляции», передает «Интерфакс-Украина». Вместо этого он выступил за 30-дневное прекращение огня, согласно предложенной США стратегии.

«С этой даты или с другой – желательно раньше. Да, давайте попробуем на 30 дней. Почему прекращение огня на 30 дней? Потому что за три, пять или семь дней невозможно ни о чем договориться», – сказал глава киевского режима журналистам.

Зеленский добавил, что Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые планируют поехать в Москву на парад 9 мая. Он также заявил, что не рекомендует иностранным лидерам посещать Парад Победы в российской столице. По его словам, Киев не может нести ответственность за то, что происходит на территории РФ во время поездок представителей стран в Москву на Парад Победы 9 мая, потому что «мы не знаем, что Россия будет делать в эти даты». Зеленский утверждает, что российская сторона может совершить «и поджоги, и подрывы, и так далее», а потом обвинить в этом Украину.

Ранее глава киевского режима дал понять, что ВСУ могут ударить по параду на Красной площади 9 мая. «Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают», – сказал он. Секретарь оборонного комитета Верховной рады Роман Костенко в свою очередь заявил, что у Киева «есть возможность» ударить по Красной площади во время Парада Победы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила киевский режим в подрыве мирных усилий. По ее словам, Зеленский со своей «экстремистской сворой» подрывают мирные инициативы, планируя теракты «буквально в прямом эфире».

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин объявил о новом перемирии в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Изначально в Киеве отреагировали на эту инициативу уклончиво. Глава МИД России Сергей Лавров пояснил, что майское перемирие можно считать началом для прямых переговоров о мирном урегулировании на Украине. 30 апреля глава министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о готовности Киева к мирным переговорам с Москвой и прекращению огня на срок от 30 дней.

Напомним, ранее Киев сорвал договоренности о 30-дневном моратории на удары по объектам энергетики, а затем ВСУ обстреливали российскую территорию во время перемирия на Пасху, которое объявляла Москва.

Киев, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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