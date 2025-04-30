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Среда, 30 апреля 2025, 21:18 мск

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Киев заявил о готовности к мирным переговорам с Москвой

Киев готов к мирным переговорам с Москвой и прекращению огня на срок от 30 дней. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«Россия может продемонстрировать настоящую готовность к мирным переговорам, согласившись на реальное прекращение огня как минимум на 30 дней. Если Россия готова к 60- или 90-дневному прекращению огня, мы тоже готовы», – заявил глава МИД.

При этом Сибига призвал Москву согласиться «на реальное и длительное прекращение огня», после чего могут начаться переговоры.

Напомним, ранее Киев сорвал договоренности о 30-дневном ненанесении ударов по объектам энергетики, а затем ВСУ устраивали обстрелы российской территории во время пасхального перемирия, которое объявляла Москва.

На текущей неделе президент РФ Владимир Путин объявил о новом перемирии в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сначала в Киеве отреагировали на эту инициативу уклончиво. Накануне глава МИД России Сергей Лавров пояснил, что майское перемирие можно считать началом для прямых переговоров о мирном урегулировании на Украине.

Киев, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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