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Понедельник, 28 апреля 2025, 14:33 мск

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Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы

Президент России Владимир Путин объявил перемирие в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«По решению Президента Российской Федерации, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации В. В. Путина из гуманитарных соображений в дни 80-летней годовщины Победы с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия», – говорится в сообщении.

При этом в Москве считают, что Киев должен последовать этому примеру.

«В случае нарушений перемирия украинской стороной Вооруженные Силы РФ дадут адекватный и эффективный ответ», – подчеркнули в Кремле.

Таким образом, Россия «в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами».

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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