Кремль: встреча Путина и Трампа необходима, но требует подготовки

В Кремле заявили о востребованности встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, но она должна быть хорошо подготовлена. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом он отметил, что в рабочем графике президента РФ скорых поездок на Ближний Восток нет.

«У президента нет в графике поездок на Ближний Восток в середине мая. Но, с другой стороны, мы с вами неоднократно говорили, что такая встреча явно на слуху. И во многом мы считаем, что она, конечно же, необходима», – сказал Песков в ответ на вопрос о возможной встречи российского лидера с Трампом во время его визита в Саудовскую Аравию в мае.

Представитель Кремля заявил, что встреча двух лидеров «должна быть соответствующим образом подготовлена». Для этого, по его словам, требуются усилия на разных экспертных уровнях и продолжение начавшихся контактов между Москвой и Вашингтоном. «Но пока какой-то конкретики на этот счет нет», – сказал Песков журналистам.

Ранее президент США заявил, что подумает о возможной встрече с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии во время визита в королевство в середине мая. Также он сообщил журналистам об «очень хороших переговорах» по России и Украине на выходных.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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