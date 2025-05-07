В Кремле ответили на вопрос о возможности ответа «Орешником» на атаки дронов ВСУ

Никаких новых указаний от президента России Владимира Путина по ответу на атаки беспилотников ВСУ по российским регионам в преддверии трехдневного перемирия нет. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В данном случае нечего комментировать. Позиция наша по перемирию хорошо известна. Все указания даны. Никаких новых элементов здесь нет», – сказал пресс-атташе Кремля в ответ на вопрос, можно ли ожидать ответа России на украинские атаки БПЛА накануне майского перемирия, и будет ли снова применяться «Орешник».

Песков также заявил, что инициатива президента РФ о прекращении огня в дни празднования Дня Победы по-прежнему в силе.

«Киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность, свою склонность к террористическим действиям», – прокомментировал представитель Кремля попытки Киева посредством дронов сорвать празднование 80-летия Победы.

Однако, продолжил Песков, специальными службами и военными принимаются «все необходимые меры для того, чтобы празднование Великой Победы прошло в спокойной, стабильной и мирной обстановке».

Ранее сегодня телеграм-каналы Mash и «База» сообщили, что в Москве ожидают серьезные провокации со стороны Украины во время проведения праздничных мероприятий в честь Дня Победы и готовятся к ответу, который, вероятно, затронет Киев. По данным источника Mash, президент России Владимир Путин «дал указание Минобороны РФ определить цели в Киеве для удара «Орешниками».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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