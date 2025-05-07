Mash: Путин может приказать ударить «Орешником» по Киеву в ответ на провокации ВСУ

ВСУ готовят в Москве во время проведения праздничных мероприятий в честь Дня Победы «провокации посерьезнее ударов дронами». Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на источники.

«Ответ на них будет серьезным и, вероятно, напрямую затронет Киев», – говорится в публикации.

По сведениям собеседников Mash, президент России Владимир Путин «дал указание Минобороны РФ определить цели в Киеве для удара «Орешниками». «Похоже, что перемирия не будет», – констатирует канал.

На этом фоне, как отмечается в публикации, представители украинского истеблишмента, опасаясь ответных ударов, выезжают из Киева и вывозят свои семьи из страны.

О том, что в Москве ожидают серьезные провокации со стороны Украины и «готовятся к ответу», также сообщает телеграм-канал «База», ссылаясь на источники. «В частности, Россия планирует удар «Орешником», – утверждают авторы канала. По данным источников «Базы», президент Путин «поручил Минобороны РФ определить цели для удара баллистическими ракетами средней дальности» и, предварительно, в качестве такой цели был выбран Киев.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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