В Кремле раскрыли детали предстоящих переговоров Путина и Си Цзиньпина

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков рассказал о предстоящих 8 мая переговорах Владимира Путина и Си Цзиньпина в Москве. По его словам, лидеры России и Китая проведут «длительное общение в разном составе, в том числе и один на один». Детали будущей встречи Песков раскрыл в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что встреча начнется с беседы в узком кругу. Однако «само по себе понятие узкого состава, наверное, малоприменимо для российско-китайских отношений», заметил Песков. Затем намечены переговоры в широком формате с участием делегаций, а после – отдельное чаепитие и ланч лидеров двух стран, уточнил он.

По последним данным СМИ, лидеры двух стран начинают встречу в Кремле.

Си Цзиньпин прилетел в Москву 7 мая. Его визит в Россию продлится с 7 по 10 мая, он примет участие в торжествах, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В Кремле сообщали, что лидеры России и Китая обсудят широкий круг вопросов двусторонней и международной повестки дня. По итогам переговоров 8 мая Путин и Си Цзиньпин подпишут совместные заявления о дальнейшем углублении отношений и о глобальной стратегической стабильности, уточнил помощник президента Юрий Ушаков, передает РИА «Новости».

Председатель КНР по прибытии в Москву заявил, что встреча лидеров Китая и России придаст «мощный импульс развитию китайско-российского всеобъемлющего стратегического сотрудничества». По его словам, независимые и прочные китайско-российские отношения вносят важный вклад «в поддержание глобальной стратегической стабильности и содействие равноправной и упорядоченной многополярности мира».

Си Цзиньпин также заявил, что Китай и Россия будут работать вместе, «чтобы отстоять достижения победы во Второй мировой войне, решительно поддерживать международный порядок, основанный на международном праве, выступать против гегемонии и силовой политики, содействовать построению более справедливой и разумной системы глобального управления», сообщает «Интерфакс».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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