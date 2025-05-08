Переговоры Путина и Си Цзиньпина продлились 3,5 часа: главные заявления

В Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча продлилась три с половиной часа. Переговоры начались в узком составе, а затем продолжились в расширенном составе с участием делегаций. Главы государств обсудили ключевые направления сотрудничества в различных областях, в том числе энергетику. Как отметил российский лидер, энергосфера по-прежнему остается локомативом экономических связей между двумя странами, а новые совместные инициативы на этом направлении – «на подходе».

Как уточнил вице-премьер Александр Новак, в ходе переговоров два лидера обсуждали проект газопровода «Сила Сибири-2». По его словам, главы стран поручили ускорить согласование экономических условий проекта. При этом, отметил Новак, возможность корректировки маршрута газопровода в обход Монголии не обсуждалась.

Владимир Путин по итогам встречи заявил, что переговоры России и Китая прошли в теплой, конструктивной атмосфере, были весьма содержательными и продуктивными. Отношения двух стран достигли наивысшего за всю историю уровня, они самодостаточны и не зависят от внутриполитических факторов или текущей мировой конъюнктуры, подчеркнул президент РФ. По словам главы государства, визит председателя КНР послужит дальнейшему укреплению отношений между странами.

По словам Путина, на сегодняшних переговорах были «предметно рассмотрены и взаимодействия в сфере политики и безопасности, и экономические связи, и культурно-гуманитарные обмены», а по их итогам был подписан солидный пакет документов.

«В нашем совместном заявлении поставлены амбициозные задачи. Речь, в частности, о том, чтобы обеспечить к 2030 году существенное, качественное продвижение российско-китайской торговли и инвестиций, увеличить масштабы и совершенствовать структуру экономических связей за счет повышения доли высокотехнологичной продукции, развития инновационных методов электронной торговли, взаимного снабжения базовыми материалами, минеральными ресурсами и товарами сельского хозяйства», – сказал российский лидер.

Путин высказался за создание китайских производств в России. По его словам, Москва намерена создавать комфортные условия для деятельности китайского бизнеса в стране. «Одновременно мы приветствуем создание и перенос китайских промышленных компетенций в нашу страну», – сказал президент РФ.

Путин также отметил, что все торговые операции между Россией и КНР выполняются в рублях и юанях. «То есть, по сути, выстроена устойчивая система взаимной торговли, которая надежно защищена от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых рынках», – сказал глава российского государства.

Кроме того, президент РФ заявил, что подходы России и Китая совпадают или очень близки при рассмотрении ключевых международных и региональных проблем.

Председатель КНР со своей стороны заявил, что Москва и Пекин будут продвигать двусторонние отношения «вглубь и вширь», повышать их прочность, придавать больше стабильности глобальном миру, передает «Интерфакс». Си Цзиньпин счел важным укреплять с Россией политическое взаимодоверие и стратегическое взаимодействие. По его словам, несмотря на турбулентность международной обстановки, «важно оставаться надежными партнерами в духе обоюдного выигрыша, совместного процветания».

Вместе с тем, как отметил Си, «перед лицом негативных тенденций, односторонних действий и силового диктата в мире» Китай готов с Россией «смело защищать правду об истории Второй мировой войны, стоять на страже авторитета и позиций ООН, решительно отстаивать интересы и права наших государств и всех развивающихся стран, сообща формировать равноправный и упорядоченный многополярный мир и инклюзивную, общедоступную экономическую глобализацию».

По итогам переговоров лидеры стран приняли совместное заявление по глобальной стратегической стабильности. Также руководители РФ и Китая приняли заявление по дальнейшему углублению отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между двумя странами. Помимо этого, подписано 26 межправительственных и межведомственных документов, в том числе обновленное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, меморандум о сотрудничестве в области создания лунной электростанции для Международной научной лунной станции.

Напомним, в Кремле сегодня запланирована беседа президента России и председателя КНР тета-а-тет в формате чаепития.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в ходе переговоров лидеры пока не обсуждали вопросы урегулирования конфликта на Украине. По его словам, Путин и Си Цзиньпин продолжают глубокий диалог в интересах народов России и Китая, Москва нацелена на продолжение позитивного общения с Пекином. Представитель Кремля подчеркнул, что отношения России и КНР «никогда не были направлены против третьих стран», передает РИА «Новости».

Си Цзиньпин прилетел в Москву накануне. Его визит в Россию продлится по 10 мая, он примет участие в торжествах, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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