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Среда, 14 мая 2025, 20:04 мск

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СМИ: Лавров не поедет на переговоры в Стамбул

Фото из архива сайта МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не будет входить в делегацию, которая отправится на переговоры в Стамбул об урегулировании украинского кризиса, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Официально о составе российской делегации пока не сообщалось. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что нужно дождаться указания главы государства.

Сегодня спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что намерен приехать в Стамбул с госсекретарем Марко Рубио в пятницу, 16 мая, хотя переговоры Москвы и Киева намечены на 15 мая. Глава киевского режима Владимир Зеленский говорил, что готов возглавить украинскую делегацию и намерен разговаривать только с российским лидером.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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