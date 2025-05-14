Москва определит состав делегации в Стамбуле, исходя из обсуждаемых тем – Кремль

Российская делегация на переговорах с Украиной в Стамбуле будет обсуждать как политические, так и технические вопросы, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Делегация будет обсуждать и политические, и, я бы сказал, мириады технических вопросов. Так что, исходя из этого, будет определен состав», – рассказал он в интервью журналисту канала «Россия 1» Павлу Зарубину. При этом Ушаков не уточнил, войдет ли он в состав российских переговорщиков. По его словам, переговоры могут начаться утром 15 мая.

Помощник президента РФ также отметил, что подготовкой места проведения переговоров занимаются российское генконсульство и турецкие власти. По его словам, во время телефонного разговора с российским лидером президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган гарантировал «традиционное турецкое гостеприимство» во время проведения переговоров.

На вопрос о возможности встречи Путина с Дональдом Трампом Ушаков ответил, что Москва в курсе его визита на Ближний Восток, и что он там «занят серьезными делами».

Помощник президента РФ подчеркнул, что намеков на встречу лидеров двух стран «очень много». «Не только заявления президента США сейчас привлекают внимание. Сейчас, по-моему, очень много различных заявлений… Надо смотреть, как будет развиваться ситуация», – заявил Ушаков.

Накануне спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что американский лидер может приехать на российско-украинские переговоры в Стамбуле, если туда прибудет президент РФ. Сегодня сам Трамп допустил свою поездку в Стамбул 15 мая для участия в переговорах по Украине, несмотря на плотный график. «Это возможность закончить войну. Я подумаю над этим [поездкой в Турцию]. Завтрашний день у нас полностью занят, вы понимаете. Но я готов [изменить график], чтобы спасти жизни», – сказал он журналистам (цитата по ТАСС).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сегодня подтвердил намерение направить российскую делегацию на переговоры по Украине в Стамбуле 15 мая, но снова отказался раскрыть состав делегации. Он сказал, что это будет сделано, когда «получим соответствующее указание от президента».

Позднее Песков сообщил, что Владимир Путин 15 мая планирует провести рабочие встречи, но не уточнил, пройдут ли они в России. Так представитель Кремля ответил на вопрос о рабочем графике президента на 15 мая.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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