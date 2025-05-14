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Среда, 14 мая 2025, 14:28 мск

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В Кремле вновь не стали раскрывать состав российской делегации в Стамбуле

В Кремле снова не стали озвучивать состав российской делегации на переговорах по Украине в Стамбуле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что имена переговорщиков назовут после получения соответствующих указаний от главы государства.

«В этом плане ничего не поменялось. Мы это сделаем, когда получим соответствующее указание от президента. Пока такого указания не было», – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

При этом Песков подтвердил актуальность всего сказанного президентом в ночном заявлении 11 мая. «Действительно российская делегация будет ждать украинскую делегацию в Стамбуле 15 мая в четверг, то есть завтра», – сказал он.

Накануне пресс-атташе Кремля уже заявлял, что состав российской делегации будет раскрыт тогда, когда будут соответствующие указания главы государства. Он не стал комментировать заявление Владимира Зеленского о желании встретиться с Путиным. Песков также сказал, что российская делегация будет ожидать 15 мая в Стамбуле украинских переговорщиков.

Президент РФ Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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