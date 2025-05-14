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Среда, 14 мая 2025, 21:05 мск

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Спецборт президента Бразилии покинул Россию после короткой остановки

Спецборт ВВС Бразилии, на котором может находиться президент Бразилии Инасиу Лула да Силва, покинул Москву после почти трехчасовой остановки.

Правительственный самолет прибыл в среду в Москву из Пекина в 14:05 и покинул столицу в 16:53 мск, уточняет РИА «Новости».

В посольстве Бразилии подтвердили, что Лула да Силва, сделавший остановку в Москве, уже покинул Россию. Как уточняется, в это время бразильский президент не встречался с российским лидером.

Ранее сообщалось, что Лула да Силва намерен заехать в Москву после своего визита в Китай, чтобы попросить российского коллегу лично присутствовать на переговорах с Украиной в Стамбуле.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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