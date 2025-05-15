Самолет с членами российской делегации прилетел в Стамбул

Самолет Ил-62М специального летного отряда «Россия», который занимается перевозками российского руководства, приземлился в аэропорту Стамбула. Об этом информирует РБК, ссылаясь на данные сервиса Flightradar. В свою очередь, «Интерфакс» со ссылкой на авиационные службы сообщает, что российская делегация для переговоров с Украиной прибыла в Стамбул. Борт с членами делегации сел в аэропорту Ататюрка. О прибытии в Стамбул переговорной делегации РФ также сообщает ТАСС.

Самолет российской делегации вылетел вечером 14 мая из Москвы. Он направился в направлении Астрахани, затем развернулся в сторону Волгограда и оттуда проследовал в Стамбул, где совершил посадку в 03:15 мск. На двух участках пути, в том числе от Волгограда до Стамбула, отслеживание самолета было недоступно.

В Стамбуле в четверг, 15 мая, должны состояться российско-украинские переговоры. Российскую делегацию, согласно распоряжению президента РФ Владимира Путина, возглавит помощник главы государства Владимир Мединский, который уже руководил группой российских переговорщиков в Стамбуле весной 2022 года. В состав делегации вошли замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны РФ Александр Фомин.

Кроме того, Путин утвердил состав экспертной группы для переговоров: первый замначальника управления информации Генштаба ВС РФ Александр Зорин, замначальника Управления президента по госполитике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук и замначальника ГУ международного военного сотрудничества Минобороны РФ Виктор Шевцов.

Состав украинской делегации пока официально не объявлен. По данным издания «Страна.ua», в делегацию Украины, помимо Владимира Зеленского, войдут глава его офиса Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, глава МИД Андрей Сибига и советник президента Игорь Жовква. Ранее Зеленский говорил, что намерен разговаривать на переговорах только с российским лидером.

Накануне спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что намерен приехать в Стамбул с госсекретарем Марко Рубио не 15 мая, а в пятницу, 16 мая. По данным Reuters, Дональд Трамп решил не ехать в Турцию для участия в переговорах после того, как президент РФ утвердил состав российской делегации. По словам источника агентства, Трамп собирался поехать в Стамбул, если в составе российской делегации будет российский лидер.

Местом проведения переговоров вновь выбрана резиденция президента Турции во дворце Долмабахче на берегу Босфора, передают турецкие СМИ. Точное время их начала еще не определено, сообщил информированный источник «Интерфакса». В то же время источник ТАСС рассказал, что начало переговоров запланировано примерно на 10:00 мск.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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