МИД Турции подтвердил прибытие делегации США в Стамбул

В Стамбул, где сегодня, 15 мая, ожидаются прямые российско-украинские переговоры, прибыла делегация из США. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на брифинге по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран НАТО в Анталье.

«Делегация из США находится в Стамбуле», – цитирует главу турецкого МИД издание Habertürk. Отметим, что глава американского госдепа Марко Рубио сейчас находится в Анталье на неформальной встрече глав МИД стран НАТО. Фидан выразил надежду, что по итогам переговоров в Стамбуле, будет достигнут «справедливый и прочный мир». Он добавил, что «мир возможен только путем переговоров». «Если позиции сторон будут согласованы и доверие будет установлено, будет сделан очень важный шаг к миру. У нас достаточно оснований для оптимизма», – заявил министр иностранных дел Турции.

Со своей стороны, президент США Дональд Трамп сегодня заявил, что никаких подвижек в мирных переговорах по Украине не будет, пока он не встретится с президентом России Владимиром Путиным. «Ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся», – сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета перед посадкой в ​​Дубае.

Напомним, российская делегация прилетела в Стамбул сегодня рано утром, ее возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в Анкару для встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. По прибытии в Турцию Зеленский выразил недовольство составом российской делегации, назвав ее «бутафорной». «Посмотрим, есть ли у них мандат на принятие решений», – сказал он и добавил, что озвучит решение об участии Украины в переговорах после встречи с Эрдоганом.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Зеленского клоуном в ответ на его заявления о делегации России. «Кто использует слово «бутафорный»? Клоун? Неудачник? Человек с неизвестным образованием в отношении людей с образованием и учеными степенями, с заслугами перед отечеством?» – сказала она на брифинге. Захарова также заявила, что Зеленский, «пришедший к власти на инфотехнологиях и капиталовложениях», не имеет оснований для того, чтобы сомневаться в уровне кого бы то ни было.

Ранее пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская делегация с утра в Стамбуле ждет украинских переговорщиков, «которых пока нет». Он также сообщил, что у президента РФ Владимира Путина сейчас нет планов посещать Стамбул. На уточняющий вопрос, как долго российская делегация готова ждать представителей Киева, представитель Кремля предложил не забегать вперед. Песков при этом подчеркнул, что российская сторона готова приложить максимум усилий для того, чтобы переговоры были результативными.

Анталья, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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