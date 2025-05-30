Небензя назвал условие для прекращения огня на Украине

Россия готова обсудить прекращение огня на Украине, но Киев должен выполнить, как минимум, одно условие. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности Организации объединенных наций.

«На время перемирия как минимум необходимо, чтобы страны Запада прекратили поставки киевскому режиму вооружений и чтобы Украина остановила мобилизацию», – уточнил он (цитата по РИА «Новости»).

Новый раунд переговоров Москвы и Киева намечен на понедельник, 2 июня, в Стамбуле. Как предполагается, стороны должны обменяться меморандумами по будущему мирному договору.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что глава государства готов к переговорам по украинскому урегулированию на высшем уровне, но сначала должен быть достигнут результат на прямых переговорах делегаций России и Украины.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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