Мединский заявил о получении от Украины меморандума по мирному урегулированию

Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российской делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле, сообщил, что Москва получила украинский вариант меморандума о мирном урегулировании конфликта.

По его словам, документ был передан на украинском и английском языках.

«Ничего, мы справились. В нашей делегации люди, знающие самые разные языки. Если что, двое свободно владеют японским», – сказал Мединский в комментарии RT. Он добавил, что основные тезисы меморандума уже опубликованы в западной прессе.

Ранее Мединский по прилете в Стамбул пообещал дать в понедельник, 2 июня, все комментарии как по российскому, так и по украинскому проектам меморандума.

Российская делегация прибыла в Стамбул накануне в прежнем составе своей переговорной группы. Встреча с украинскими переговорщиками пройдет во дворце Чираган. Ожидается, что переговоры начнутся в понедельник в 13:00 мск. Российская сторона на предстоящей встрече представит свой проект меморандума по Украине и другие предложения по прекращению огня, сообщала ранее представитель МИД РФ Мария Захарова.

По последним данным украинских и турецких СМИ, делегация Украины во главе с министром обороны Рустемом Умеровым прибыла в Стамбул на переговоры с Россией. Также стало известно, что глава МИД Турции Хакан Фидан планирует присутствовать на российско-украинских переговорах, передает РИА «Новости», ссылаясь на турецкий дипломатический источник.

1 июня агентство Reuters опубликовало полный текст украинского меморандума с условиями и предложениями о мирном разрешении конфликта для переговоров в Стамбуле. В документе значится сохранение права Украины на вступление в ЕС и НАТО, отсутствие ограничений по численности ВСУ и размещению иностранных войск, отказ международного сообщества признавать контроль России над территориями Украины, утраченными с февраля 2014 года. В меморандуме указывается, что «линия соприкосновения является отправной точкой для переговоров», а «территориальные вопросы обсуждаются только после полного и безоговорочного прекращения огня».

Стамбул, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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