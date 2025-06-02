Место проведения переговоров России и Украины проверяют на взрывные устройства

В Стамбуле сотрудники спецслужб проверяют дворец Чираган на наличие взрывных устройств. Сегодня там должен состояться очередной раунд переговоров России и Украины.

«Исследование территории ведется при помощи собак, у входа во дворец устанавливают турникеты, где служба безопасности будет тщательно проверять входящих во внутрь. Журналистов пока не пустили на территорию мероприятия», – передает РИА «Новости».

По данным агентства, встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск.

В российскую делегацию под руководством помощника президента РФ Владимира Мединского войдут замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова представить Киеву меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Аналогичного шага РФ ожидает и от украинской стороны.

Стамбул, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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