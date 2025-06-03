В Кремле высказались об итогах переговоров в Стамбуле и готовности России к компромиссам

В Кремле прокомментировали итоги второго раунда российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта, состоявшихся накануне в Стамбуле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал достигнутые договоренности важными, но подчеркнул, что вчерашняя встреча не предполагала каких-либо прорывов. Россия, по его словам, ожидает ответа на переданный Киеву меморандум по мирному разрешению кризиса.

При этом представитель Кремля отметил, что возможные компромиссы со стороны России по пунктам меморандума могут обсуждаться на переговорах, но не публично. «Это тема для переговорного процесса, который не может осуществляться публично», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Песков признал, что тема урегулирования чрезвычайно сложна и состоит из большого количества нюансов.

По словам представителя Кремля, предложенный российской стороной меморандум направлен на устранение первопричин конфликта. «Вы видели вчера опубликованный текст проекта того меморандума, который мы передали украинской стороне. Он содержит очень много положений. Там есть и поливариантность. Все нацелено на то, чтобы избавиться от первопричины этого конфликта и выйти на траекторию устойчивого урегулирования», – заявил пресс-атташе Кремля журналиста.

При этом, добавил он, «ожидать каких-то сиюминутных решений и прорывов здесь было бы неверным».

«Но работа идет. Были достигнуты определенные договоренности в Стамбуле. Они важны. Действительно, в первую очередь все-таки люди. Эти договоренности будут реализовываться. Ну а дальше работа будет продолжаться», – отметил пресс-секретарь российского лидера, добавив, что российская сторона ожидает реакции от Киева на переданный ей проект меморандум по мирному урегулированию.

Также Песков отреагировал на заявление Владимира Зеленского с оскорблениями в адрес российской делегации. «Это неловкое, неудачное заявление. Это не соответствует переговорному духу», – сказал он. Вчера глава киевского режима назвал «идиотами» российских переговорщиков в ответ на предложение Москвы по прекращению огня на время сбора и обмена телами погибших военных. Зеленский заявил, что это не может считаться перемирием.

Комментируя возможность встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского, пресс-секретарь президента РФ сказал, что в ближайшее время это вряд ли возможно. «Президент Путин поддерживает идею контактов [на высшем уровне], но считает, что они должны быть хорошо подготовлены», – отметил Песков. В то же время, по его словам, если потребуется телефонный разговор Путина и Трампа, он может быть организован оперативно. Пока каких-то договоренностей нет, уточнил Песков.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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