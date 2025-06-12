российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 12 июня 2025, 12:08 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Посол РФ в США вручил верительные грамоты Трампу

Фото: МИД РФ

Посол России в США Александр Дарчиев вручил верительные грамоты американскому президенту Дональду Трампу. Теперь, по его словам, улучшать взаимодействие Москвы и Вашингтона «станет легче».

Об этом сообщает ТАСС. В комментарии РИА «Новости» дипломат отметил, что встреча с президентом США в Белом доме была короткая, но очень конструктивная.

«Встреча была короткая, поскольку церемония не предполагает разговора. Тем не менее, общение было очень конструктивным», – сообщил Дарчиев.

«Мы согласились с тем, что надо восстанавливать отношения в соответствии с поручением, которые президенты (РФ Владимир) Путин и (США Дональд) Трамп дали в ходе телефонного разговора», – добавил посол РФ в США.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / США

Госдеп США опубликовал поздравление с Днем России / Трамп продлил санкции против Белоруссии / Трамп рассказал о прекрасных отношениях с Путиным / Трамп объявил о готовности торгового соглашения с Китаем / Трамп считает, что может простить Маска / США сократят расходы на помощь Украине в 2026 году / Южнокорейский истребитель разбился в ходе учений на Аляске / Служба безопасности Белого дома назвала Starlink угрозой нацбезопасности США

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, США,