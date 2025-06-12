Посол РФ в США вручил верительные грамоты Трампу

Посол России в США Александр Дарчиев вручил верительные грамоты американскому президенту Дональду Трампу. Теперь, по его словам, улучшать взаимодействие Москвы и Вашингтона «станет легче».

Об этом сообщает ТАСС. В комментарии РИА «Новости» дипломат отметил, что встреча с президентом США в Белом доме была короткая, но очень конструктивная.

«Встреча была короткая, поскольку церемония не предполагает разговора. Тем не менее, общение было очень конструктивным», – сообщил Дарчиев.

«Мы согласились с тем, что надо восстанавливать отношения в соответствии с поручением, которые президенты (РФ Владимир) Путин и (США Дональд) Трамп дали в ходе телефонного разговора», – добавил посол РФ в США.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

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