Cтратегическое преимущество: армия РФ наступает на всех направлениях СВО – Путин

Российская армия ведет наступление по всей линии фронта на Украине и имеет стратегическое преимущество на всех направлениях специальной военной операции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями международных информационных агентств.

«Российские вооруженные силы имеют стратегическое преимущество на всех направлениях. Наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения», – сказал глава государства.

По его словам, «дальнейшее движение вперед, даже если будут применяться «Таурусы», неизбежно».

«Украинские вооруженные силы укомплектованы в основных звеньях на 47%, а штурмовые подразделения и того меньше», – констатировал президент РФ.

Он отметил, что вопрос поставок оружия Украине западными странами, конечно, важен, но не является решающим. «Но если комплектование меньше 50%, значит, соответствующие подразделения считаются недееспособными, небоеспособными», – сказал Путин.

В ходе встречи российский лидер вновь заявил, что Россия готова продолжать переговоры с украинской стороной. При этом он посоветовал Киеву не тянуть с переговорами, так как ситуация для него может измениться в худшую сторону. Также президент РФ заявил, что готов встречаться с Владимиром Зеленским на заключительном этапе переговоров, чтобы «поставить точку», но вопрос в том – «кто будет подписывать документы». Он подчеркнул, что подписывать значимые документы должен человек, чья легитимность ни у кого не вызывает сомнений.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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