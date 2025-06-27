Посол США Трейси завершила работу в РФ и при отъезде процитировала Пушкина

Посол США Линн Трейси завершает свою работу в России и покидает Москву. Об этом сообщается в телеграм-канале американской дипмиссии.

Диппредставительство поблагодарило Трейси за ее вклад, основанный на последовательной дипломатии, глубоком уважении к русской культуре и преданном служении американскому народу. «Ее деятельность отличали открытость, честность и убеждённость в том, что даже в трудные времена осмысленный диалог важен», – говорится в сообщении.

«Я горжусь тем, что представляла свою страну в Москве в такое непростое время. Уезжая из России, я знаю, что мои коллеги в посольстве продолжат работу по улучшению наших отношений и поддержанию связей с российским народом», – приводит дипмиссия слова Трейси.

Свое прощальное обращение дипломат завершила строками из стихотворения Александра Пушкина «К Чаадаеву» о любви к Родине, «живущей в каждом из нас»:

Пока свободою горим,

Пока сердца для чести живы,

Мой друг, отчизне посвятим

Души прекрасные порывы!

Линн Трейси сменила на посту посла США Джона Салливана, который завершил свою работу и покинул Россию в сентябре 2023 года. Дипломат прибыла в Москву в январе 2023 года. Она стала первой женщиной-послом США в России за всю историю двусторонних отношений. Перед назначением в Москву Трейси возглавляла посольство США в Армении.

Ранее СМИ сообщали, что новым послом США в России вместо Трейси может стать 69-летний спецпосланник США по Ливии Ричард Норланд. По сведениям «Коммерсанта», кандидатуру Норланда выдвинула еще администрация Джо Байдена, но и новая американская администрация не стала ее отзывать. «США направили России запрос на агреман на человека, который должен возглавить посольство Вашингтона в Москве вместо нынешнего посла Линн Трейси. Им станет 69-летний спецпосланник США по Ливии Ричард Норланд», – говорится в публикации.

Норланд находится на дипломатической службе около 35 лет. Он возглавлял посольства США в Ливии, Грузии и Узбекистане, а также был замглавы дипломатической миссии Вашингтона в Афганистане и Латвии. В конце 1980-х дипломат работал в посольстве США в СССР.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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