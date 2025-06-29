В Кремле высказались о саммите Путина и Трампа и о поставках оружия США Киеву

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в любой момент, причем без предварительной подготовки, но пока трудно сказать, где и когда. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину. «Это во многом зависит от лидеров», – сказал он, отметив, что данный вопрос прорабатывается, но «в практическую плоскость пока не перешел». При этом, по словам Ушакова, для Москвы предпочтительнее, чтобы стороны заранее проработали «какие-то документы, чтобы эта встреча была более результативной, более значимой, более существенной для дальнейшего развития».

По оценке помощника президента, нынешний диалог с администрацией президента США носит дружеский характер, но «пока еще не привел к радикальным решениям или изменениям всей картины наших двусторонних отношений». Москва надеется на реальные сдвиги в отношениях с США, отметил Ушаков.

Помощник президента при этом заметил, что с прошлой администрацией президента США «тональность диалога была другая». «Мы по различным линиям тоже с ними разговаривали, но разговор сводился к тому, что каждая сторона буквально по бумажке зачитывала свою официальную позицию. Дискуссии как таковой, отхода от каких-то твердых закрепленных позиций даже не просматривалось», – рассказал Ушаков (цитата по «Интерфаксу»).

«Сейчас идет диалог, который дает возможность чуть-чуть отойти в сторону, копнуть где-то поглубже, где-то посмотреть, что реально возможно, где реальные сдвиги могут быть», – отметил он.

В то же время помощник президента указал, что работа над устранением «раздражителей» в отношениях в отношениях России и США продолжится, несмотря на взятую Вашингтоном паузу

«Договоренность о том, чтобы плотно работать по этому треку, – договоренность сохраняется, она была достигнута в ходе первых контактов по телефону между нашими двумя лидерами. Я думаю, что работа будет продолжена, несомненно», – сказал Ушаков. Он подчеркнул, что Москва ждет сигнала от Госдепартамента, «потому что это именно Госдепартамент отложил или перенес согласованную встречу». Напомним, 16 июня МИД России заявил, что Вашингтон решил взять паузу относительно консультаций о нормализации работы дипломатических представительств обоих государств.

Ушаков также ответил на вопрос, продолжаются ли поставки американского оружия на Украину. «Какие-то продолжаются, а какие-то нет, насколько я знаю», – сказал помощник президента.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что США продолжают ранее согласованные Конгрессом военные поставки на Украину, решение о запросе средств на новые пакеты помощи не принималось. В Киеве отмечали, что поставки помощи, согласованные еще прежней администрацией США, завершатся летом 2025 года.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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