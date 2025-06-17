Вопрос о переговорах России и США «подвис» – Кремль

Вопрос о переговорах США и России относительно нормализации отношений «несколько подвис». Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

По его словам, «вначале было условлено провести следующий контакт в контексте нормализации отношений в Москве, но потом американцы предложили взять паузу».

«Между, соответственно, Госдепартаментом и МИДом будет какая-то достигнута договоренность, где и когда проводить очередную встречу. Но пока вопрос несколько подвис», – сказал Ушаков (цитата по РИА «Новости»).

Накануне МИД России заявил, что Вашингтон решил взять паузу относительно консультаций о нормализации работы дипломатических представительств обоих государств.

Москва, Анастасия Смирнова

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