На Каспии стартуют российско-иранские учения

Военно-морские силы России и Ирана проведут на следующей неделе совместные учения в Каспийском море.

Как сообщает иранское агентство Tasnim, морские учения CASAREX 2025 стартуют в понедельник, 21 июля, и продлятся три дня. В маневрах, которые пройдут под девизом «Вместе за безопасное и надежное Каспийское море» и при участии наблюдателей из других прикаспийских государств, примут участие военнослужащие военно-морских сил обеих стран, а также Корпус стражей исламской революции,

Целью учений заявлено повышение уровня морской безопасности и укрепление взаимодействия между военно-морскими силами прикаспийских стран.

Тегеран, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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