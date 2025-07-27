Путин в Петербурге поздравил моряков с днем ВМФ и проинспектировал «Июльский шторм»

Президент России Владимир Путин в День Военно-морского флота работает в Санкт-Петербурге. Глава государства 27 июля прибыл в Главное Адмиралтейство, откуда по видеосвязи поздравил военных моряков с профессиональным праздником и проконтролировал проведение масштабного оперативного учения российского флота «Июльский шторм».

Учения «Июльский шторм» проходят с 23 по 27 июля в акваториях Северного Ледовитого и Тихого океанов, Балтийского и Каспийского морей под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева. В них задействовано более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, десять береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тысяч военнослужащих.

«Добрый день, уважаемые товарищи! Прежде всего поздравляю вас с Днём Военно-Морского Флота! Сегодня мы отмечаем праздник в рабочей обстановке, проверяем боевую готовность флота», – сказал Путин.

Президент РФ заявил, что основная цель учений состоит в детальной отработке действий частей и соединений флота при отражении нападения с моря. Кроме того, по его словам, проверяется готовность группировок сил флотов и флотилии к решению сложных, нестандартных, приближенных к боевым оперативных, тактических и других задач, в том числе с учетом опыта, полученного в ходе СВО.

«Идет отработка практических навыков оперативного состава всех уровней по управлению силами флотов. В условиях обстановки, приближенной к боевой, проверяется слаженность экипажей кораблей, боевых расчетов, морской авиации и береговых ракетных комплексов», – подчеркнул Путин.

Глава государства назвал ключевой задачей флота «гарантированно обеспечить безопасность России, надежно защитить суверенитет и национальные интересы Родины».

«Огромная роль в этом принадлежит, отводится Военно-Морскому Флоту. Мы будем и дальше повышать уровень боевой подготовки экипажей надводных и подводных кораблей, береговых и авиационных частей, оснащать их самой современной техникой и вооружениями», – подчеркнул Путин.

Также, добавил он, в ближайшее время пять бригад морской пехоты будут преобразованы в дивизии, при этом две из них – уже в этом году. «В итоге качественно возрастут ударная мощь и боевые возможности флота», – заключил глава государства.

Отметим, что в этом году День ВМФ России проходит без главного военно-морского парада в Петербурге. Представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что его отменили из соображений безопасности.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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