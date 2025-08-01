Работы нет, страховки нет, собака умерла – Пол Уилан рассказал, как живет после возвращения в США

Корреспонденты канала CNN впустя год после большого обмена заключенным между Россией и СШа встретились с ППлом Уиланом. Напомним, что Пол Уилан, имеющий гражданство еще трех стран – Канады, Великобритании и Ирландии, в июне 2020 года был признан Мосгорсудом виновным в шпионаже и получил 16 лет колонии строгого режима.

Первого августа 2024 года он и ранее осужденный в России за шпионаж репортер Wall Street Journal Эван Гершкович были возвращены США.



Как сообщает CNN в своем большом материале, для Пола Уилана возвращение к жизни в Соединенных Штатах прошло не без трудностей.

«Вы буквально начинаете все сначала, – рассказал он CNN. – У таких людей, как я, вернувшихся домой после пяти с половиной лет, на самом деле осталось не так уж много. Дома нет. Машин нет. Работы нет. Медицинской страховки нет».

Уилан сказал, что страдает посттравматическим стрессовым расстройством. Кроме того, после возвращения домой в Мичиган у него развилась сезонная аллергия.

«Мне потребовалось некоторое время, чтобы почувствовать себя комфортно, катаясь по тем же улицам, по которым я ездил раньше, гуляя в парке и занимаясь привычными делами, особенно с моей собакой, когда она была жива», – рассказал Уилан CNN. Его собака умерла, пока он был в России.

«Я делал рутинные вещи, которые не делал пять с половиной-шесть лет, а потом снова занялся ими, и мне потребовалось несколько месяцев, чтобы снова к этому привыкнуть», – отметил Уилан.

Новую работу Уилан найти не смог. Он объяснил, что некоторые компании не берут на работу людей, отсидевших в тюрьме, независимо от того, было ли это заключение, по его словам, неправомерным, и ему приходится конкурировать с людьми, у которых в резюме нет почти шестилетнего перерыва.

«Большинство людей понимают проблему неправомерного задержания, – сказал он CNN. – Они не знают, что с этим делать. Это не обязательно вписывается в их политику или процедуры».

Уилан работал с представителями Демократической партии от Мичигана Дебби Дингелл и Хейли Стивенс, а также другими, чтобы принять закон, «который будет финансировать медицинскую, стоматологическую и психологическую помощь, перечисленную в Законе Левинсона, которая никогда не финансировалась, а также предоставлять компенсации и тому подобное бывшим заключенным, которые были неправомерно задержаны».

Закон Левинсона закрепил ключевые положения политики США в отношении заложников, включая должность Специального представителя по делам заложников, и установил критерии принятия решений о неправомерном задержании. Дополнительные поправки были направлены на усиление поддержки семей американских заложников и лиц, незаконно задержанных.

«Конгрессмен Дингелл тесно сотрудничала с Полом Уиланом, чтобы понять и решить проблемы, с которыми сталкиваются политические заключённые по возвращении домой, – рассказала CNN заместитель руководителя аппарата Дингелл Микаэла Джонсон. – Одна из них – обеспечить им медицинскую помощь и психологическую помощь, необходимые для восстановления после пережитой травмы».

«Она работает над законодательством, направленным на решение проблем, которые возникли у нее в ходе работы с Полом», – сказала Джонсон.

Уилан также хочет встретиться с президентом Дональдом Трампом и госсекретарем Марко Рубио, чтобы обсудить этот вопрос.

По его словам, Уилан также поддерживает связь с другими бывшими незаконно задержанными, включая Эвана Гершковича, который был освобожден вместе с ним в прошлом году. По словам Уилана, среди бывших заключенных «царит атмосфера товарищества», которую он сравнивает с «Островом неудачных игрушек» из рождественского фильма «Рудольф, красноносый олень».

«Это уникальный клуб, в котором люди из самых разных слоев общества объединились не по своему выбору, и мы разделяем общий опыт», – сказал Уилан.

Заглядывая вперед о том, как он отметит первую годовщину своего освобождения, Уилан сказал: «У меня есть особая бутылка скотча, которую я, вероятно, открою, и, кажется, у меня завалялась коробка сигар».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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