В Кремле допустили встречу Путина со спецпосланником Трампа на этой неделе

Президент России Владимир Путин может встретиться со спецпредствителем США Стивом Уиткоффом на этой неделе. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы не исключаем возможность проведения такой встречи», – сказал он журналистам, добавив, что в Москве всегда рады видеть Уиткоффа.

«Мы <…> всегда рады контактам с господином Уиткоффом. Мы считаем их важными, содержательными и очень полезными», – подчеркнул Песков. При этом он не стал уточнять, с чьей стороны был запрос на проведение встречи Путина и Уиткоффа. Президент США Дональд Трамп ранее утверждал, что соответствующая инициатива была со стороны России.

Также представитель Кремля заявил, что Россия сохраняет приверженность идее о политико-дипломатическом урегулировании украинского кризиса. Кроме того, Песков указал на важность усилий США по посредничеству в урегулировании конфликта на Украине, в том числе в контексте прямых переговоров Москвы и Киева. По его словам, работа в этом направлении продолжается.

Ранее Трамп сообщил, что его спецпосланник Стив Уиткофф посетит Россию в среду или четверг на этой неделе. Визит Уиткоффа состоится после того, как американский лидер установил крайний срок – конец этой недели – для России, чтобы предпринять шаги по прекращению конфликта на Украине. В противном случае, по словам Трампа, он введет новые санкции.

Обновлено. ТАСС со ссылкой на источники сообщает, что Уиткофф посетит Россию 6 августа. «Ориентируемся на среду», – сказал один из собеседников агентства. Другой источник также подтвердил, что визит ожидается 6 августа.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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