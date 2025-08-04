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Понедельник, 4 августа 2025, 13:58 мск

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В Кремле допустили встречу Путина со спецпосланником Трампа на этой неделе

Архив, фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин может встретиться со спецпредствителем США Стивом Уиткоффом на этой неделе. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы не исключаем возможность проведения такой встречи», – сказал он журналистам, добавив, что в Москве всегда рады видеть Уиткоффа.

«Мы <…> всегда рады контактам с господином Уиткоффом. Мы считаем их важными, содержательными и очень полезными», – подчеркнул Песков. При этом он не стал уточнять, с чьей стороны был запрос на проведение встречи Путина и Уиткоффа. Президент США Дональд Трамп ранее утверждал, что соответствующая инициатива была со стороны России.

Также представитель Кремля заявил, что Россия сохраняет приверженность идее о политико-дипломатическом урегулировании украинского кризиса. Кроме того, Песков указал на важность усилий США по посредничеству в урегулировании конфликта на Украине, в том числе в контексте прямых переговоров Москвы и Киева. По его словам, работа в этом направлении продолжается.

Ранее Трамп сообщил, что его спецпосланник Стив Уиткофф посетит Россию в среду или четверг на этой неделе. Визит Уиткоффа состоится после того, как американский лидер установил крайний срок – конец этой недели – для России, чтобы предпринять шаги по прекращению конфликта на Украине. В противном случае, по словам Трампа, он введет новые санкции.

Обновлено. ТАСС со ссылкой на источники сообщает, что Уиткофф посетит Россию 6 августа. «Ориентируемся на среду», – сказал один из собеседников агентства. Другой источник также подтвердил, что визит ожидается 6 августа.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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