Спецпосланник Трампа прилетел в Москву

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф прибыл в Москву. В аэропорту Внуково его встретил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Об этом информируют российские информагентства со ссылкой на информированные источники.

Ранее сообщалось, что визит Уиткоффа ожидается в Москве 6 августа. Агентство Рейтер писало, что он встретится с российским руководством. До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что президент РФ Владимир Путин может встретиться с Уиткоффом на этой неделе.

Надо отметить, что спецпосланник США прибыл в Москву после того, как американский лидер Дональд Трамп установил крайний срок – конец этой недели – для России, чтобы предпринять шаги по прекращению конфликта на Украине. В противном случае, по словам Трампа, он введет новые санкции.

Накануне глава Белого дома заявил, что примет решение о возможном усилении санкций против России после проведения переговоров РФ и США 6 августа. «Завтра у нас встреча с Россией. Посмотрим, что из этого выйдет. Тогда мы и примем решение», – цитирует Трампа РИА «Новости». Комментируя возможность введения пошлин в размере 100% на товары из всех стран, которые покупают российские энергоносители, президент США сказал, что «никогда не устанавливал процент».

Уиткофф последний раз прилетал на переговоры в Москву 25 апреля, а до этого 11 апреля в Санкт-Петербург. Оба раза он встречался с президентом России Владимиром Путиным. С начала года это уже пятый визит спецпосланника американского президента в Россию, пишет ТАСС.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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