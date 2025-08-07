Политолог: давление Трампа на Индию – это «не про нефть, и не про Россию»

Президент США Дональд Трамп накануне ввел дополнительные пошлины на товары из Индии в размере 25%. Американский лидер объяснил решение тем, что Индия закупает российскую нефть. В МИД Индии назвали доппошлины со стороны США «несправедливыми, неоправданными и неразумными». Там также заявили, что страна будет защищать свои национальные интересы. С чем связано давление Трампа на Индию, почему именно эту страну, а не Китай, США выбрали в качестве «жертвы», и что это значит, рассуждает политолог Глеб Кузнецов в своем телеграм-канале. Приводим авторский текст без изменений.

«С повелением Трампа Индии «сдаться» история интересная. И не про нефть, и не про Россию.

1. Ключевой момент – стартовая отсылка к Указу Байдена 14066 от марта 2022, по которому было запрещено импортировать российскую нефть в США. Он, мол де, «плохо выполняется». И предлагается новый механизм его выполнения – пошлины на любую продукцию любой страны, которая не выполняет указ 14066. Шутка в том, что этот указ вообще не должен был выполняться за пределами американской территории. Новый механизм декларирует: раз Индия не выполняет американский внутренний закон (который к ней никак не относится), то она подрывает «эффективность» американских санкций и должна быть наказана.

2. США не стали связываться с Китаем или ЕС. Индия выбрана как «удобная жертва»: достаточно крупная, чтобы послать сигнал всему миру, но недостаточно влиятельная, чтобы серьезно навредить США в ответ. Ключевые экспортные отрасли Индии: фармацевтика, IT-услуги, драгоценности, текстиль. 25% пошлина нанесет серьезный, но не смертельный удар по индийской экономике. При этом фарма выведена из под этих санкций предусмотрительно заранее, так как тут США критически зависимы от Индии. Зато влиятельная диаспора в США может оказать достаточное влияние на Моди, если тот решит взбрыкнуть.

3. Специально усложнен юридический механизм указа. Пошлины вводятся не автоматически, а через «справедливую» процедуру:

А. Министерства определяют, торгует ли страна с Россией

Б. Межведомственная комиссия дает рекомендации

В. Президент принимает «взвешенное» решение, выслушав все стороны включая собственно «жертву».

Т.е. фактически требуется не просто изменение торговой политики, а прохождение через ритуал публичного унижения – тот самый, через который уже прошли европейские лидеры. Глава НАТО Рютте с его «папочкой» и глава ЕС фон дер Ляйен с ее практически невозможной к исполнению сделкой показали как надо. Этого же требуется и от Моди.

4. Вечная логика империи: недостаточно просто подчинения – необходимо унижение. Форма подчинения тут важнее содержания – как в Древнем Риме, где покоренным царям недостаточно было платить дань, их заставляли приехать в столицу и публично склонить колени. По достаточно прозрачному замыслу, если Индия капитулирует, это создаст полезный для США прецедент, когда их внутренний акт (Указ 14066) принимается крупной страной к исполнению после легкой коррекции, практически «разъяснения для непонятливых».

5. Перед Индией стоит фундаментальный выбор: капитуляция или сопротивление. Теоретически – если отвлечься от интересов диаспоры индийцев в США – игра для Моди есть в обоих вариантах. Практически, вряд ли бы указ так четко акцентировал акцент именно на Индии, если бы его авторы не были уверены в том, что все получится. Капитуляция же Индии серьезно ослабит БРИКС и продемонстрирует неспособность альтернативных центров силы защитить своих членов от американского принуждения.

Конфликт вокруг указа Трампа выходит далеко за рамки торговых споров или даже вопросов российской нефти. Это, пожалуй, первая битва между трамповской «новой версией» Pax Americanа, когда Штаты перестали стесняться чего бы то ни было и напоказ играть в «уважение к партнерам» и чаемой БРИКС многополярной моделью. В виде мира равных суверенных государств, где каждое из них самостоятельно определяет свою внешнюю и торговую политику без принуждения со стороны гегемона. Индия (как и находящаяся под агрессивным давлением Бразилия) остается одним из последних крупных «свободных игроков» на мировой арене. Китай уже находится в состоянии открытой конфронтации с США, Россия – под тотальными санкциями, Европа деятельно демонстрирует «папочке», что она не игрок. Интересная коллизия и с дальними последствиями для всех. И самого папочки и деток – равно послушных и непослушных».

