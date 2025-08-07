Путин назвал вероятное место встречи с президентом США

Президент России Владимир Путин подтвердил возможность встречи с американским коллегой Дональдом Трампом на следующей неделе и назвал ОАЭ одним из подходящих мест для проведения переговоров на высшем уровне.

«У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятия подобного рода. Один из друзей – это президент Объединенных Арабских Эмиратов. Я думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест», – сказал российский лидер, отвечая на вопрос о возможном месте встречи с Трампом (цитата по сайту Кремля). Непродолжительное общение Путина с представителями СМИ проходило в Кремле в присутствии президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна, который сегодня прибыл с визитом в Россию.

Владимир Путин рассказал, что заинтересованность во встрече двух президентов была проявлена с обеих сторон. «Что там, какое слово сказал первым – это уже не имеет значения», – сказал глава российского государства.

Отвечая на вопрос о возможности встречи с лидером киевского режима Владимиром Зеленский, президент РФ сказал, что не имеет ничего против этого. «Но для этого должны быть созданы определенные условия. А вот до создания таких условий, к сожалению, пока далеко», – подчеркнул Путин.

Ранее сегодня помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США достигли договоренности о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, саммит на высшем уровне должен пройти «в ближайшие дни». Место встречи двух президентов уже согласовано, о нем объявят позднее, заявил Ушаков журналистам. При этом он отметил, что следующая неделя была обозначена как ориентир для встречи президентов, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка.

Также представитель Кремля сообщил, что от США поступило предложение, которое российская сторона сочла «вполне приемлемым», однако детали этого предложения он не раскрыл.

Москва, Наталья Петрова

