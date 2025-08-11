В РФ увеличилось количество оснований для лишения приобретенного гражданства: закон вступил в силу

В понедельник, 11 августа, вступил в силу федеральный закон, который расширяет перечень оснований для лишения приобретенного гражданства России. Теперь их больше 80. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Ранее было предусмотрено прекращение приобретенного гражданства РФ за совершение преступлений по 64 статьям Уголовного кодекса РФ. Согласно новому закону, список оснований дополняется следующими статьями УК РФ:

убийство (ст. 105 УК РФ);

развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста; в отношении двух или более лиц (ч. 2-3 ст. 135 УК РФ);

половое сношение и действия сексуального характера, совершенные с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста (ч. 3 ст. 134 УК РФ);

вовлечение в занятие проституцией, совершенное организованной группой либо в отношении несовершеннолетнего (ч. 3 ст. 240 УК РФ);

организация занятия проституцией, совершенная с применением насилия или с угрозой его применения; с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних (ч. 2-3 ст. 241 УК РФ);

изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, а также использование несовершеннолетнего в этих целях (ст. 242.1, 242.2 УК РФ);

изнасилование, совершенное группой лиц; по предварительному сговору или организованной группой (ч. 2 ст. 131 УК РФ);

понуждение к действиям сексуального характера, совершенное в отношении несовершеннолетнего; с использованием СМИ либо интернета; лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего (ч. 2-3 ст. 133 УК РФ);

насильственные действия сексуального характера, либо с особой жестокостью, либо в отношении несовершеннолетнего, либо повлекшие заражение венерической болезнью (ч. 2-5 ст. 132 УК РФ);

публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма или его пропаганда (ст. 205.2 УК РФ);

неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации (ч. 4-5 ст. 274.1 УК РФ);

сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной организацией (ст. 275.1 УК РФ);

оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности нашей страны (ст. 276.1 УК РФ);

публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4 УК РФ);

неоднократная пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, а также экстремистских организаций (ст. 282.4 УК РФ);

оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерация не участвует, или иностранных государственных органов (ст. 284.3 УК РФ);

организация незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ);

любое иное преступление, если оно совершено по экстремистскому мотиву или в целях оправдания терроризма или диверсионной деятельности.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, «это достаточно большой инструментарий и возможность для правоприменителей наводить порядок».

«Те, кто хочет получить льготы, социальные выплаты, другие возможности, которые открывает гражданство Российской Федерации, заняв исключительно потребительскую позицию, еще и нарушая законы, должны понять: нам такие новые граждане не нужны», – заявлял ранее политик.

Закон о расширении оснований для лишения приобретенного гражданства РФ был принят Госдумой 17 июля. Совфед утвердил его 25 июля, а 31 июля документ подписал президент Владимир Путин.

Надо отметить, что новый закон не будет распространяться на граждан РФ, проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, Республике Крым и Севастополе.

Москва, Наталья Петрова

