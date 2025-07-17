Госдума утвердила перечень оснований для лишения приобретенного гражданства РФ

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила во втором и третьем чтениях закон, расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного гражданства РФ. Как уточнил спикер Госдумы Вячеслав Володин, их стало более 80.

По его словам, такие меры оправданы на фоне роста количества преступлений, совершенных лицами, которые стали гражданами ПФ менее 10 лет назад. Так, в 2024 году рост составил почти в 2,5 раза – с 2678 до 6559. «По особо тяжким составам рост – 78%, по тяжким – 103%», – уточнил Володин, ссылаясь на статистику МВД.

Глава нижней палаты парламента также обратил внимание, что за совершение преступлений по 64 статьям УК РФ уже предусмотрено лишение приобретенного гражданства Российской Федерации. Принятым сегодня федеральным законом перечень оснований дополняется следующими статьями УК РФ:

убийство (ст. 105 УК РФ);

развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста; в отношении двух или более лиц (ч. 2-3 ст. 135 УК РФ);

половое сношение и действия сексуального характера, совершенные с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста (ч. 3 ст. 134 УК РФ);

вовлечение в занятие проституцией, совершенное организованной группой либо в отношении несовершеннолетнего (ч. 3 ст. 240 УК РФ);

организация занятия проституцией, совершенная с применением насилия или с угрозой его применения; с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних (ч. 2-3 ст. 241 УК РФ);

изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, а также использование несовершеннолетнего в этих целях (ст. 242.1, 242.2 УК РФ);

изнасилование, совершенное группой лиц; по предварительному сговору или организованной группой (ч. 2 ст. 131 УК РФ);

понуждение к действиям сексуального характера, совершенное в отношении несовершеннолетнего; с использованием СМИ либо интернета; лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего (ч. 2-3 ст. 133 УК РФ);

насильственные действия сексуального характера, либо с особой жестокостью, либо в отношении несовершеннолетнего, либо повлекшие заражение венерической болезнью (ч. 2-5 ст. 132 УК РФ);

публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма или его пропаганда (ст. 205.2 УК РФ);

неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации (ч. 4-5 ст. 274.1 УК РФ);

сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной организацией (ст. 275.1 УК РФ);

оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности нашей страны (ст. 276.1 УК РФ);

публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4 УК РФ);

неоднократная пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, а также экстремистских организаций (ст. 282.4 УК РФ);

оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерация не участвует, или иностранных государственных органов (ст. 284.3 УК РФ);

организация незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ);

любое иное преступление, если оно совершено по экстремистскому мотиву или в целях оправдания терроризма или диверсионной деятельности.

Предполагается, что закон не будет распространяться на граждан РФ, проживающих в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях, Республике Крым и Севастополе.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube