«Мы посмотрим», – президент США Дональд Трамп встречается с Зеленским

Сегодня около 20:15 по московскому времени должна состояться встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Ожидается, что Трамп обсудит с Зеленским предложения, которые высказал президент России Владимир Путин во время пятничной встречи на Аляске.

Предположения экспертов различаются. «Я, кстати, поостерегся бы заранее политически хоронить Зеленского. Не так уж трудно в сложившейся ситуации прокричать уставшему и дезориентированному украинскому обществу: "(Зато) я принес вам мир! Больше никаких бомбежек! Никаких ТЦК и ловли людей на улицах! Европейский шлях!... И все это по сниженной цене. Для этого ему надо всего только согласиться с Трампом. Ну, посмотрим», – пишет политический обозреватель Андрей Перла.

Политолог Марат Баширов отмечает: «С Зеленским в Вашингтон летит целая группа поддержки – фон дер Ляйн, Мерц, Стубб, Рютте, Мелони. Все они за войну и будут уговаривать Трампа. Думаю, что он в восторге и затянет шоу. Моя версия: Зеленский откажется, европейцы поддержат его, и это будет результат, к которому сейчас стремится Трамп. Он скажет, что минимизирует участие США и подвесит тему на пару месяцев. Европа с Украиной оступятся и Трамп вернется с ухмылкой. Трамп точно в абсолютном восторге. Еще ничего не сказал, а просителей уже полная приемная. Отвиливание уже началось, первым стал Макрон, сказавший про потерю территорий. И это удар под дых не только Зеленскому, но и фон дер Ляйн, которая солировала с ним в Брюсселе вчера. Не самая хорошая атмосфера с подозрениями друг друга, когда Трампу стоит всего лишь кого-то выделить из них, и единство превратится из декларации позиции в вопросы и уточнения, что равносильно расколу. Что-то мне подсказывает, что второй отвалится Италия, а самым глупым окажется Мерц, если начнется такое развитие событий», – отмечает Баширов.

Социолог Андрей Коряковцев считает, что возможности президента США весьма ограниченны. «Что может сделать Трамп? Вероятно, он уйдет из «украинского кейса», повесив его на ЕС. Иначе говоря, США откажутся напрямую помогать Украине, передоверив эту миссию европейцам и заставив их закупать оружие за океаном. Скорее всего, так и будет. Это означает «украинизацию» Европы: война встраивается в европейскую экономику, но не «снизу», как при классическом фашизме, то есть не со стороны промышленности и общества, а сверху – со стороны наднациональных бюрократических госструктур и извне. Европа делает еще один громадный шаг по пути утраты своего суверенитета. Война, таким образом, получит новый импульс и продолжится. Прежде всего потому, что она нужна – о, нет, не США, не России, и даже не ЕС (их потребность в войне сейчас производна)! Прежде всего потому, что она нужна самой Украине – в том состоянии, в котором она находится. В этой стране отсутствуют политические силы, которые нуждались бы в мире. Мир будет означать конец этих сил. Таким образом, аляскинский саммит был необходим не для того, чтобы покончить с войной, а для того лишь, чтобы переформатировать отношения России и США. В будущем война все равно завершится за столом переговоров, и встреча Путина и Трампа в Анкоридже – только первый шаг к этому, необходимый, но всего лишь первый», – полагает эксперт.

Напомним, встреча Трампа с Зеленским запланирована на 20:15 по мск, она продлится час, после этого к ним в Овальном кабинете присоединятся представители ЕС – Мерц, Макрон и Мелони, а также другие чиновники, в том числе из НАТО.

Вашингтон, Евгения Вирачева

