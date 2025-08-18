Зеленского сегодня ждет тяжелый разговор с Трампом – эксперт

Владимира Зеленского сегодня ждет тяжелая встреча и трудный разговор с Дональдом Трампом о судьбе Украины. Как сообщает CNN, такую точку зрения высказал в беседе с телеканалом Роберт Инглиш, директор по исследованиям Центральной Европы в Университете Южной Калифорнии.

«Трамп недвусмысленно заявил, что Зеленскому придется смириться с тем, что утраченная территория в долгосрочной перспективе не вернется», – сказал Роберт Инглиш.

Инглиш заявил, что «любые иллюзии относительно возвращения Крыма и большей части Донбасса развеяны».

«За кулисами существует чёткое понимание того, что Зеленскому придётся проглотить эту горькую пилюлю. И теперь нам нужно сосредоточиться на гарантиях безопасности Украины в будущем и сделать их надёжными», – считает эксперт.

Делегация европейских лидеров, включая Эммануила Макрона (Франция), Фридриха Мерца (Германия), Кира Стармера (Великобритания) и Урсулу фон дер Ляйен (Европейская комиссия), присоединится к Зеленскому после того, как он с глазу на глаз пообщается с Трампом. «Сам факт того, что они все там вместе и пытаются достичь общего понимания, имеет решающее значение», – сказал Инглиш, но подчеркнул, что основное внимание на многосторонних переговорах, скорее всего, будет уделено разработке долгосрочных мер безопасности для Украины без официального членства в НАТО.

«Пока они предоставляют войска и обещают прийти на помощь Украине, а США предоставляют припасы, разведданные, логистику, то в целом, особенно если есть своего рода соглашение, договор, который может действовать годами и продлеваться бесконечно, это довольно близко к защите уровня НАТО и дает Украине то, чего у нее не было до сих пор», – отметил эксперт.

Напомним, что встреча Трампа с Зеленским запланирована на 20.15 по мск, она продлится час, после того, к ним в Овальном кабинете присоединятся представители ЕС, в том числе Мерц, Макрон и Мелони, а также другие чиновники, в том числе из НАТО.

Москва, Елена Васильева

