Отлично поговорили: Моди высоко оценил встречу с Путиным

Премьер-министр Индии Нарендра Моди счел отличной двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Тяньцзине. По его словам, лидеры двух стран обсудили пути углубления сотрудничества во всех сферах, включая торговлю, удобрения, космос, безопасность и культуру.

«Провел отличную встречу с президентом Путиным на полях саммита ШОС в Тяньцзине», – написал индийский политик на русском языке в соцсети Х (заблокирована в РФ). В ходе беседы, уточнил Моди, стороны также обменялись мнениями о региональных и глобальных процессах, включая урегулирование конфликта на Украине.

Индийский премьер подчеркнул, что «особое привилегированное стратегическое партнерство» с Россией остается важнейшей опорой региональной и глобальной стабильности.

МИД Индии по итогам переговоров в Тяньцзине сообщил, что Моди и Путин «обсудили двустороннее сотрудничество, в том числе в экономической, финансовой и энергетической сферах, и выразили удовлетворение устойчивым ростом двусторонних связей в этих областях». В ведомстве отметили, что премьер-министр «подтвердил свою поддержку недавних инициатив, предпринятых для урегулирования конфликта на Украине, и подчеркнул необходимость скорейшего прекращения конфликта и поиска прочного мирного урегулирования».

Лидеры двух стран также подтвердили свою поддержку «дальнейшему укреплению особого и привилегированного стратегического партнерства между двумя странами». Моди сообщил президенту Путину, что он «с нетерпением ждет его встречи в Индии на 23-м ежегодном саммите в конце этого года», добавил МИД.

Согласно сообщению пресс-службы Кремля, президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с индийским премьером констатировал, что многоплановые отношения двух стран активно развиваются в рамках особого привилегированного стратегического партнерства. Российский лидер отметил положительную динамику в торгово-экономическом сотрудничестве, в сфере туризма. Путин подчеркнул, что десятилетия дружеских и доверительных отношений между Россией и Индией создают прочный фундамент для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

Ранее сообщалось, что Моди и Путин направлялись на двустороннюю встречу в одном автомобиле – в «Аурусе» президента РФ – и около часа общались тет-а-тет в лимузине российского лидера.

Нью-Дели, Наталья Петрова

