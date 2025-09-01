Путин: более 10 стран хотят присоединиться к ШОС

Все больше государств стремятся сотрудничать с ШОС, заявил президент России Владимир Путин на заседании в формате ШОС+ в Тяньцзине. По его словам, на рассмотрении в Шанхайской организации сотрудничества находятся заявки более 10 стран, желающих наладить взаимодействие с организацией.

Саммиты ШОС в широком составе наглядно свидетельствуют о росте интереса и внимания к деятельности ШОС со стороны мирового сообщества, подчеркнул Путин. Он добавил, что все больше государств стремятся к открытому и равноправному диалогу с ШОС. «Наряду с десятью полноправными членами в орбиту Шанхайской организации вовлечены две страны-наблюдателя – Монголия и Афганистан – и 15 партнеров по диалогу», – указал российский лидер (здесь и далее цитаты по сайту Кремля).

«Пользуясь случаем, хотел бы поздравить президента Лаоса Тхонглуна Сисулита с тем, что сегодня единогласным решением Совета глав государств [ШОС] его страна также получила партнерский статус. На рассмотрении находятся заявки еще более десятка государств на подключение к взаимодействию с ШОС в качестве наблюдателя или диалогового партнера», – сообщил президент РФ.

По его словам, каждая из этих заявок заслуживает «самого внимательного и доброжелательного отношения». «Главное – что все те, кто хотят наладить взаимодействие с Шанхайской организацией, разделяют ее ценности и идеалы, приверженные проведению самостоятельной, независимой политики и совместному поиску решений насущных проблем», – подчеркнул Путин.

Российский лидер также заявил, что Москва поддерживает инициативы председателя КНР Си Цзиньпина по созданию новой, более эффективной системы глобального управления и заинтересована в том, чтобы приступить к конкретному рассмотрению предложений. «Это актуально в условиях, когда некоторые страны по-прежнему не отказываются от стремления к диктату в международных делах», – отметил Путин.

По его словам, ШОС могла бы взять на себя лидирующую роль по формированию более справедливой системы глобального управления в мире, которая бы основывалась на главенстве международного права и ключевых положениях Устава ООН, «учитывала бы интересы максимально широкого круга стран, гарантировала бы возможности для их устойчивого развития и безопасности».

Ранее Си Цзиньпин на саммите ШОС выдвинул инициативу по «глобальному управлению», чтобы вместе с другими странами создать более справедливую и равноправную мировую систему управления.

Напомним, Владимир Путин на заседании в формате ШОС+ также призвал вернуть традиционные ценности в международную повестку.

Пекин, Наталья Петрова

