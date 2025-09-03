В Кремле ответили на слова Трампа о «заговоре» России, Китая и КНДР против США

Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал заявление главы Белого дома Дональда Трампа о «заговоре против США» со стороны России, Китая и КНДР. Он считает, что это высказывание американского лидера было иронией.

«Он (Трамп – прим. ред.), опять-таки, я думаю, не без иронии сказал, что якобы эти трое готовят заговор против Соединенных Штатов», – сказал Ушаков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Он подчеркнул, что «никакие заговоры никто не устраивал, никто ничего не плел, никаких заговоров».

«Более того, в мысли даже этого ни у кого не было, ни у кого из этих троих лидеров не было. Кроме того, могу сказать, что все понимают, какую роль играют Соединенные Штаты, нынешняя администрация президента Трампа и лично президент Трамп в нынешних международных раскладах», – добавил помощник президента РФ.

Ранее сегодня президент США, комментируя военный парад в Пекине по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, попросил Си Цзиньпина передать «теплые пожелания» Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, которые вместе с председателем КНР присутствовали на параде в столице Китая, заявив, что они якобы готовят «заговор» против США. Пост об этом Трамп опубликовал в соцсети Truth Social.

Пекин, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube