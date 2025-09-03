«Готовят заговор против США»: Трамп отреагировал на парад в Пекине обвинением в адрес КНР, России и КНДР

Президент США Дональд Трамп прокомментировал военный парад в Пекине, посвященный 80-летию Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Американский лидер в сообщении в соцсети Truth Social задался вопросом, упомянет ли председатель КНР Си Цзиньпин в своей речи «колоссальную помощь» Соединенных Штатов, оказанную Китаю во Второй мировой войне. Также он разразился обвинениями в адрес лидеров КНР, России и Северной Кореи в якобы планировании «заговора» против США.

«Пусть председатель Си Цзиньпин и замечательный народ Китая проведут отличный праздничный день», – написал Трамп в соцсети.

«Пожалуйста, передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, в то время как вы вместе с ними строите заговор против США», – добавил глава Белого дома, обращаясь, по всей видимости, к председателю КНР.

Американский лидер также заявил, что «многие американцы погибли, борясь за победу и славу Китая», и выразил надежду, что «их по праву будут чтить и помнить за их храбрость и жертвенность».

«Главный вопрос, на который предстоит ответить, заключается в том, упомянет ли председатель КНР Си Цзиньпин о колоссальной поддержке, которые США оказали Китаю, чтобы помочь ему обрести свободу от крайне враждебного иностранного захватчика», – написал Трамп.

В Пекине утром в среду прошел масштабный военный парад по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. В торжественном мероприятии приняли участие лидеры многих государств, в том числе президент России Владимир Путин.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

