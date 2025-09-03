российское информационное агентство 18+

Радиус поражения новой китайской ракеты охватывает всю планету

В Китае представили межконтинентальную стратегическую ядерную ракету, способную поразить любую точку земного шара. Новое вооружение показали на параде, посвященном 80-летию Победы во Второй мировой войне.

Ракета DF-5C работает на жидком топливе и может нести как обычные, так и ядерные заряды. Скорость ее полета составляет десятки чисел Маха, а радиус – более 20 тыс. км. Таким образом ракета может поражать цели в любой точке земного шара.

Также Китай продемонстрировал еще три типа гиперзвуковых ракет, в том числе «убийцу авианосцев» – противокорабельную баллистическую ракету YJ-21.

Кроме того, в Пекине показали различные типы беспилотников. Среди них – «дроны-ведомые», которые работают в координации с пилотируемыми боевыми самолетами и могут быть использованы для подавления, борьбы с ПВО, сопровождения, разведки, могут нести боеприпасы и выполнять прочие боевые задачи.

Масштабный военный парад по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне прошел сегодня утром на площади Тяньаньмэнь в Пекине. В торжественном мероприятии приняли участие лидеры многих государств, в том числе президент России Владимир Путин.

Пекин, Зоя Осколкова

