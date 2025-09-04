Ответная мера: МИД России высылает эстонского дипломата

МИД России объявил о высылке сотрудника посольства Эстонии в Москве в качестве ответной меры на выдворение из Таллина первого секретаря российского посольства. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства РФ.

В МИД 4 сентября был вызван временный поверенный в делах Эстонии в России Марек Юхтеги.

«Главе эстонской дипмиссии выражен решительный протест в связи с объявлением 13 августа persona non grata без каких-либо на то оснований дипломата Посольства Российской Федерации в Таллине. Исходя из принципа взаимности российской стороной было заявлено, что из России высылается дипломатический сотрудник посольства Эстонии в Москве», – сообщили на Смоленской площади.

В МИД отметили, что до эстонской стороны было доведено, что «любые враждебные действия Таллина не останутся без ответа».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube