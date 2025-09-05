«Даже если будет политическая воля...» Путин заявил о невозможности договориться с Зеленским по ключевым вопросам

Президент России Владимир Путин усомнился насчет возможности достижения договоренностей с главой киевского режима Владимиром Зеленским по ключевым вопросам, но вновь заявил о готовности к прямым контактам с ним. Выступая на пленарном заседании ВЭФ, глава государства заявил, что не видит большого смысла в переговорах, потому что даже при наличии политической воли договориться с Киевом по фундаментальным вопросам будет «практически невозможно».

«Даже если будет политическая воля, в чем я сомневаюсь, есть юридическо-технические трудности, которые заключаются в том, что любые договоренности по территориям должны быть подтверждены в соответствии с Конституцией Украины на референдуме», – указал российский лидер (цитата по «Интерфаксу»).

«Для того, чтобы провести референдум, нужно отменить военное положение, в условиях военного положения он не проводится. Если будет отменено военное положение, нужно тут же проводить выборы президента. После того, как будет проведен референдум, вне зависимости от результатов, нужно заручиться решением Конституционного суда, – пояснил президент РФ. – А Конституционный суд не работает, потому что после запросов, как я понимаю, в Конституционный суд о легитимности действующей власти, суд уклонился от этих решений и глава режима просто приказал охране не пускать председателя Конституционного суда на рабочее место».

В то же время Путин подтвердил готовность России к контактам на высшем уровне, отметив, что украинская сторона «хочет этой встречи и предлагает эту встречу», хотя еще недавно исключала такую возможность. Он назвал Москву самым лучшим местом для переговоров с Зеленским.

«Я сказал: готов, пожалуйста, приезжайте, мы совершенно точно обеспечим условия для работы и безопасность. Гарантия стопроцентная», – заявил российский лидер. При этом он счел избыточными запросами Киева требование приехать для переговоров в указанное украинской стороной место. «Если с нами хотят встретиться – мы готовы. Самое лучшее место для этого – столица Российской Федерации, Город-герой Москва», – резюмировал Путин.

Напомним, на пресс-конференции по итогам визита в Китай президент РФ пригласил Зеленского на переговоры в Москву, подчеркнув, что никогда не исключал возможности личной встречи с ним. Глава киевского режима отверг это предложение. «Если хочешь, чтобы встречи не было, пригласи меня в Москву. Россия начала говорить о встрече – это уже хорошо», – заявил Зеленский после встречи с «коалицией желающих» в Париже, состоявшейся 4 сентября.

Владивосток, Наталья Петрова

