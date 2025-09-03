российское информационное агентство 18+

«Если готов, пусть приезжает…» Путин пригласил Зеленского на переговоры в Москву

Фото с сайта kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин пригласил главу киевского режима на переговоры в Москву, назвав его действующим руководителям администрации Украины. При этом глава российского государства подчеркнул, что никогда не исключал возможности личной встречи с Зеленским.

«Что касается возможных встреч с господином Зеленским, то я уже говорил об этом. В целом, я никогда не исключал возможностей такой встречи», – сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

Путин также добавил, что президент США Дональд Трамп в курсе возможной его встречи с главой киевского режима.

«Кстати говоря, Дональд [Трамп, президент США] спросил меня: «Возможно ли провести такую встречу?». Я сказал: «Да, это возможно». В конце концов, если Зеленский готов, то пусть приезжает в Москву – и такая встреча состоится», – сказал российский лидер.

Пекин, Анастасия Смирнова

