«Это прерогатива Минобороны»: в Кремле не стали комментировать инцидент с БПЛА в Польше

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать инцидент с проникновением дронов в воздушное пространство Польши. Он переадресовал данный вопрос в Минобороны.

«В данном случае мы не хотели бы никак комментировать, это не в нашей компетенции, это прерогатива министерства обороны Российской Федерации», – сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам.

Он также сообщил, что в Кремль не поступало запросов на контакты от руководства Польши после сообщений об инциденте с беспилотниками.

Комментируя обвинения со стороны руководства Евросоюза и НАТО, последовавшие в адрес России, представитель Кремля отметил, что руководство ЕС и Североатлантического альянса «ежедневно обвиняют Россию в провокации, чаще всего, даже не пытаясь представить хоть какую-то аргументацию».

Ранее временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш заявил, что Варшава не представила никаких доказательств принадлежности сбитых в Польше дронов к России, передает РИА «Новости». По его словам, беспилотники влетели на территорию Польши со стороны Украины. Заявление прозвучало после того, как Ордаш покинул МИД Польши, куда его вызвали на фоне сообщений о дронах. До этого пресс-секретарь МИД Польши сообщил, что представителю посольства России передадут ноту протеста в связи с «нарушением БПЛА воздушного пространства республики».

Ранее сегодня Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило о проведении в воздушном пространстве страны операции по нейтрализации нарушивших границу беспилотников. Авиация Польши и союзников по НАТО уничтожила три из 19 беспилотников, проникших ночью в воздушное пространство страны, заявил премьер-министр Дональд Туск, отметив, что это не окончательные данные. По его словам, информация об обнаружении очередных сбитых дронов продолжает поступать. Обломки одного из БПЛА повредили жилой дом. Польские власти обвиняют в произошедшем Россию. Туск назвал случившееся «масштабной провокацией». По его утверждению, над Польшей были сбиты якобы российские дроны.

В свою очередь в Минобороны Белоруссии заявили, что предупреждали Польшу и Литву о приближении сегодня ночью беспилотников к их территории. По данным белорусского военного ведомства, БПЛА сбились с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы. Часть заблудившихся беспилотников была уничтожена силами ПВО Белоруссии над территорией республики.

Тем временем пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка сообщил, что НАТО по запросу Польши активировала применение статьи 4 Североатлантического договора и приступила к консультациям в связи с проникновением БПЛА в воздушное пространство Польши. Данная статья предусматривает проведение консультаций между странами-членами альянса, если одна из них сочла под угрозой территориальную целостность, политическую независимость или безопасность. Генсек блока Марк Рютте заявил, что НАТО проводит всестороннюю оценку инцидента с беспилотниками в небе над Польшей, сообщает ТАСС. По его словам, военный блок будет внимательно следить за развитием ситуации на восточном фланге и поддерживать силы ПВО в состоянии боеготовности.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

