Вероятно, это ошибка, но я все равно недоволен – Трамп про БПЛА в небе Польши

Президент США Дональд Трамп считает, что вторжение, предположительно, российских беспилотников на территорию Польши могло быть результатом ошибки России, но выразил свое недовольство ситуацией.

«Это могло быть ошибкой», – сказал он журналистам, отвечая на вопрос о залете беспилотников в небо Польши во вторник вечером, которую Варшава назвала преднамеренной. «Но в любом случае, меня ничто в этой ситуации не устраивает», – отметил Трамп.

В поисках дипломатической поддержки после вторжения предполагаемых российских беспилотников на ее территорию Польша в четверг объявила, что передала этот вопрос в Совет Безопасности ООН, который срочно соберется в пятницу.

Варшава и ее союзники считают вторжение преднамеренным, но Москва это отрицает. Польша теперь решительно требует укрепления военного потенциала ЕС и НАТО на своей территории.

Передача вопроса в Совет Безопасности направлена на то, чтобы «привлечь внимание всего мира к этой беспрецедентной атаке российских беспилотников на страну, которая является не только членом ООН, но также членом Европейского союза и НАТО», – заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире радиостанции RMF FM.

Председательство Южной Кореи в Совете Безопасности ООН объявило, что заседание состоится в пятницу в 15:00 в Нью-Йорке. Совет, состоящий из пяти постоянных членов с правом вето, разделён на две геополитически противоборствующие группы: США, Франция и Великобритания – союзники Польши и Украины – с одной стороны, и Россия и Китай – с другой.

Вторжение беспилотников во вторник вечером произошло на фоне и без того напряжённой обстановки, накануне крупных совместных российско-белорусских военных учений «Запад-2025». Они были запланированы на пятницу-вторник и вынудили Польшу с четверга закрыть границу с Беларусью и ограничить воздушное сообщение с её восточными границами, сообщает телеканал BFMTV.

Россия в четверг призвала Варшаву «как можно скорее пересмотреть принятое решение (о закрытии белорусской границы)», осудив «конфронтационные меры» и «политику эскалации напряжённости».

Литва и Латвия также объявили об ограничении воздушного движения на границах с Россией и Беларусью.

